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高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム)

商品の説明

2020年に新品購入後数回使用していましたが、機材変更の為出品いたします。
【新品未使用】Canon EF M55 200 F4.5 6.3 IS STM

かけず様専用Canon ZOOM LENS EF 70-300 4.5-5.6
SIGMA シグマ標準ズームレンズ
SONY FE 200-600mm f5.6-6.3 g oss
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用EFマウント
スポーツ観戦に！　Canon EF 100-300mm 1:4-5.6 USM

TAMRON AF 200-400mm f/5.6 LD 75DN Nikon
■使用期間等
美品♪ TAMRON Nikon用 18-270mm Di2 VC #5380
2020年8月に新品にて購入
ef24-70mm f2.8l usm Canon キャノン フルサイズ 大三元
十数回撮影に使用
Nikon用トキナー フィッシュアイ10-17㎜ 魚眼レンズ
防湿庫にて保管
超美品 75-300 f4-5.6 28-80 f3.5-5.6 Ⅳ C044

【美品】Canon RF-S18-45 IS STM レンズ　純正フード付き
■外観
【美品】Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G
フードに細やかなスレ等があります。
OLYMPUS　　OM10
レンズ本体は目立つ傷やスレは見当たらず非常に綺麗な状態です。
♥︎◇TAMRON 70-300mm ◇高性能望遠レンズ ◇Nikon用

美品！超広角レンズ☆TAMRON AF 11-18mm A13☆キャノン用☆
■光学
Canon ultrasonic 望遠レンズ
レンズ表面に拭きスレ等の傷はありません。
❁大迫力❁ニコン Nikon AF-S DX 55-300mm DX❁
レンズ内は自然混入の微細な塵がございますが、綺麗な状態です。
SONY SEL70200GM FE70-200mm F2.8GM OSS
撮影に影響はありません。
VARIO-ELMAR-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH.

ソニー　SEL55210 E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
■動作
【美品】フジノンズームレンズ　FUJINON.Z 75-150mm
AF認識、動作ともに良好です。
SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 SEL2870

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art A018 Nikon
■付属品
Canon EF24-70mm F2.8L II USM Lens 美品
写真に写っているものが全てです。
【コッコ様検討用】Canon キャノン 望遠レンズ EFS55-250mm
マウント···キヤノンEFマウント系

EF24-70 F4L IS USM

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドシグマ
商品の状態目立った傷や汚れなし

〔中古品〕 FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G

シグマ　EO500　ズームレンズ

170-500ミリ SONYマウント　期間限定値下げ

【取り置き】Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM

シグマ 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM キヤノン用
2020年に新品購入後数回使用していましたが、機材変更の為出品いたします。SIGMA シグマ標準ズームレンズ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用EFマウント■使用期間等2020年8月に新品にて購入十数回撮影に使用防湿庫にて保管■外観フードに細やかなスレ等があります。レンズ本体は目立つ傷やスレは見当たらず非常に綺麗な状態です。■光学レンズ表面に拭きスレ等の傷はありません。レンズ内は自然混入の微細な塵がございますが、綺麗な状態です。撮影に影響はありません。■動作AF認識、動作ともに良好です。■付属品写真に写っているものが全てです。マウント···キヤノンEFマウント系

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商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドシグマ
商品の状態目立った傷や汚れなし

高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム)

14分钟前

高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム)

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ee96870136e4d

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コメント (6)

ee96870136e4d
高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム) 高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム)

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