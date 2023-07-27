高評価！ 【貴重なキャノン用】SIGMA 17-50mm F2.8 レンズ(ズーム)

2020年に新品購入後数回使用していましたが、機材変更の為出品いたします。

【新品未使用】Canon EF M55 200 F4.5 6.3 IS STM



かけず様専用Canon ZOOM LENS EF 70-300 4.5-5.6

SIGMA シグマ標準ズームレンズ

SONY FE 200-600mm f5.6-6.3 g oss

17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用EFマウント

スポーツ観戦に！ Canon EF 100-300mm 1:4-5.6 USM



TAMRON AF 200-400mm f/5.6 LD 75DN Nikon

■使用期間等

美品♪ TAMRON Nikon用 18-270mm Di2 VC #5380

2020年8月に新品にて購入

ef24-70mm f2.8l usm Canon キャノン フルサイズ 大三元

十数回撮影に使用

Nikon用トキナー フィッシュアイ10-17㎜ 魚眼レンズ

防湿庫にて保管

超美品 75-300 f4-5.6 28-80 f3.5-5.6 Ⅳ C044



【美品】Canon RF-S18-45 IS STM レンズ 純正フード付き

■外観

【美品】Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8 G

フードに細やかなスレ等があります。

OLYMPUS OM10

レンズ本体は目立つ傷やスレは見当たらず非常に綺麗な状態です。

♥︎◇TAMRON 70-300mm ◇高性能望遠レンズ ◇Nikon用



美品！超広角レンズ☆TAMRON AF 11-18mm A13☆キャノン用☆

■光学

Canon ultrasonic 望遠レンズ

レンズ表面に拭きスレ等の傷はありません。

❁大迫力❁ニコン Nikon AF-S DX 55-300mm DX❁

レンズ内は自然混入の微細な塵がございますが、綺麗な状態です。

SONY SEL70200GM FE70-200mm F2.8GM OSS

撮影に影響はありません。

VARIO-ELMAR-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH.



ソニー SEL55210 E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

■動作

【美品】フジノンズームレンズ FUJINON.Z 75-150mm

AF認識、動作ともに良好です。

SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 SEL2870



SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art A018 Nikon

■付属品

Canon EF24-70mm F2.8L II USM Lens 美品

写真に写っているものが全てです。

【コッコ様検討用】Canon キャノン 望遠レンズ EFS55-250mm

マウント···キヤノンEFマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020年に新品購入後数回使用していましたが、機材変更の為出品いたします。SIGMA シグマ標準ズームレンズ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用EFマウント■使用期間等2020年8月に新品にて購入十数回撮影に使用防湿庫にて保管■外観フードに細やかなスレ等があります。レンズ本体は目立つ傷やスレは見当たらず非常に綺麗な状態です。■光学レンズ表面に拭きスレ等の傷はありません。レンズ内は自然混入の微細な塵がございますが、綺麗な状態です。撮影に影響はありません。■動作AF認識、動作ともに良好です。■付属品写真に写っているものが全てです。マウント···キヤノンEFマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

EF24-70 F4L IS USM〔中古品〕 FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105Gシグマ EO500 ズームレンズ170-500ミリ SONYマウント 期間限定値下げ【取り置き】Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USMシグマ 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM キヤノン用