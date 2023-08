スター・ウォーズ ミニチュア AT-AT

スター・ウォーズ ミニチュア AT-ATスター・ウォーズのミニチュアを使ってプレイする米国Wizards of the Coast社のボードゲームのためのコマのようですが、全高約33cmと巨大で、レアな商品かと思います。20年近く前に新品で購入し、確認のため開封し箱から中身を取り出しましたが、AT-ATを留めてある針金からは外していない状態です(写真6枚目)。箱に入れた状態で、長期間自宅に飾ってありましたので、箱には傷や痛みやヤケ等がありますが、AT-AT自体の状態は十分に良いと思います。可動部はなく固定モデルのようです。写真1枚目のミニフィグは大きさ比較のために並べたもので、今回の出品には含まれません。ルールブック等が入っている袋も開封済みとなります(写真7枚目)。中古品として商品状態をご理解頂ける方のみ、ご購入をよろしくお願いいたします。状況に応じて価格を見直す場合もありますので、値下げに関するお問い合わせは不可とさせていただきます。

