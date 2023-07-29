新しい Surface pro5 ジャンク ノートPC

バッテリーに電流が入りませんので、ジャンクとして出品します

タブレット使用も出来る！Let's note SSD128

本体のみ

MacBook Air(11-inch,Mid 2013)



NEC LaVie ノートパソコン Windows11 （L15）

シリーズ···Surface Pro 5

7IP-00020 Surface Laptop 4 プラチナ

製品年式···2017

VAIO Fit 15E VJF152C11N ノートパソコン

CPU種類···Corei5 7300U 2.60GHz 2.71GHz

Apple MacBook Pro Core i5 ノートパソコン （H72）

OS···Windows10 Pro 64bit 22H2

【最終値下げ】【超美品】デル DELL ノートPC Inspiron 5559

メモリ···8GB

HP ノートパソコン ホワイト ほぼ未使用 15s-eq1000

SSD容量···256GB

Microsoft LQL-00025 Surface Laptop 2



即購入OK‼️ MacBook Air 13インチ(2020)ピンクゴールド

中古にて購入し、1ヶ月ほど使用しました。

動作サクサク✨SSD搭載❗️メモリー8GB✨第4世代❣️

経年による角の傷（画像参照）などありますが、比較的綺麗です。

MacBook Air 2015 macOS 12 Monterey

動作確認済み。

美品 富士通 ノートpc AH-X/D3 WA-X/D3 メモリ16GB i7

中古品なので、ご購入前に画像を確認してくれない

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 傷や汚れあり

バッテリーに電流が入りませんので、ジャンクとして出品します本体のみシリーズ···Surface Pro 5製品年式···2017CPU種類···Corei5 7300U 2.60GHz 2.71GHzOS···Windows10 Pro 64bit 22H2メモリ···8GBSSD容量···256GB中古にて購入し、1ヶ月ほど使用しました。経年による角の傷（画像参照）などありますが、比較的綺麗です。動作確認済み。中古品なので、ご購入前に画像を確認してくれない

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 傷や汚れあり

MSI(エムエスアイ)ゲーミングノートPC GF63-10SCXR-026JPPanasonic PT-DX610S ★6500ルーメンランプ使用各551時間ノ－トFMV-BIBLO NB55H Celeron 2.0GHz【超美品】MacBook Pro ME865J/ADELL Latitude 7390 Core i7 8650U Office