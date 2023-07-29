新しい Surface pro5 ジャンク ノートPC

バッテリーに電流が入りませんので、ジャンクとして出品します
タブレット使用も出来る！Let's note SSD128
本体のみ
MacBook Air(11-inch,Mid 2013)
NEC LaVie ノートパソコン Windows11 （L15）
シリーズ···Surface Pro 5
7IP-00020 Surface Laptop 4 プラチナ
製品年式···2017
VAIO Fit 15E VJF152C11N ノートパソコン
CPU種類···Corei5 7300U 2.60GHz 2.71GHz
Apple MacBook Pro Core i5 ノートパソコン （H72）
OS···Windows10 Pro 64bit 22H2
【最終値下げ】【超美品】デル DELL ノートPC Inspiron 5559
メモリ···8GB
HP ノートパソコン ホワイト ほぼ未使用 15s-eq1000
SSD容量···256GB
Microsoft LQL-00025 Surface Laptop 2
即購入OK‼️ MacBook Air 13インチ(2020)ピンクゴールド
中古にて購入し、1ヶ月ほど使用しました。
動作サクサク✨SSD搭載❗️メモリー8GB✨第4世代❣️
経年による角の傷（画像参照）などありますが、比較的綺麗です。
MacBook Air 2015 macOS 12 Monterey
動作確認済み。
美品 富士通 ノートpc AH-X/D3 WA-X/D3 メモリ16GB i7
中古品なので、ご購入前に画像を確認してくれない
MSI(エムエスアイ)ゲーミングノートPC GF63-10SCXR-026JP
Panasonic PT-DX610S ★6500ルーメンランプ使用各551時間
ノ－トFMV-BIBLO NB55H Celeron 2.0GHz
【超美品】MacBook Pro ME865J/A
DELL Latitude 7390 Core i7 8650U Office
バッテリーに電流が入りませんので、ジャンクとして出品します本体のみシリーズ···Surface Pro 5製品年式···2017CPU種類···Corei5 7300U 2.60GHz 2.71GHzOS···Windows10 Pro 64bit 22H2メモリ···8GBSSD容量···256GB中古にて購入し、1ヶ月ほど使用しました。経年による角の傷（画像参照）などありますが、比較的綺麗です。動作確認済み。中古品なので、ご購入前に画像を確認してくれない