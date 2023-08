値引きする ある日、お姫様になってしまった件について　pvcカード　缶バッジ　パズル カード

【セット内容】

⚪︎パズル(写真3枚目右上)

+

⚪︎pvcカード 22点

(ルーカス20点 クロード&アタナシア1点 イゼキエル1点)

+

⚪︎スクエア缶バッジ 10個

+

⚪︎丸缶バッジ 2個

(アタナシア ルーカス 各1個)

【おまけ】

+

⚪︎ブロマイド3枚

◉バラ売りの場合 ⚪︎

カード850/1個、スクエア缶バッジ1100/1個、丸缶バッジ1000/1個、パズル1400円、ブロマイド1500/3枚

を予定しております。

まとめ売りの計算では上記の価格より −200/1個 で設定しております。また、下記の通りバラ売りは購入者負担の為、更にお値段がかかります。

バラ売りは購入者負担、まとめ売りはこちらが全て負担いたします!

値下げ⭕️

少しずつ値下げしているのでコメントしていただけると検討いたします。

‼️まとめ売り価格

→26,100円+メルカリ手数料=26276円

のところ7月16日までのご購入で21111

円までお値下げいたします!

◉即購入✕

当方の予定上6月中の発送が難しい為、7月以降のお取引となる場合があります。

日程によってはすぐに発送可能です。

お取り置きの場合は7月5日までにお支払いを確実に行える方のみ、コメント先着順で取り置きいたします。

お手数ですが、購入前は必ずコメントいただきますよう宜しくお願いいたします。

◉商品状態

缶バッジ、パズルは全て新品未開封

pvcカードは開封済みですが目立った傷はありません。

カードは分厚く、表面がラメ、裏面がハートの柄の凹凸があるデザインとなっています。

ご質問あれば等お気軽にコメント下さい。

ある姫

韓国限定品

中国限定品

韓国漫画

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

