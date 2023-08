オールド ガービン フレックス ステムになります。

80s~90s頃の物になります。

フロントサスペンションがまだ普及していない頃…フルリジッドMTBに装着…さらにデーハーな高級アルマイトパーツ…がお約束でしたね。

オールドMTBに装着すれば一目置かれる事必至ですね!

★室内照明の元で撮影したので実際はイエローの部分はもう少しネオンイエローっぽいです。

Color…Alu./Neon Yellow

Length…120㎜

Diameter…25.4㎜

新品未使用ですが30年以上昔の物になります。未使用ですので装着しておりませんので作動は未確認です。ケースは経年劣化で痛んでおります。本体も細かな汚れ等あるかも知れませんが御了承願います。

注・・・専用に関しましては「出し抜け」「展開のアヤ」などにより(他の方が先に購入してしまい)専用様が御購入出来ないケースなどでトラブルがあり得ますので、それに置き換わるものにて対応させて頂きます。

トラブル防止の為、ここでの専用に置き換わるものは予約、取り置き…などの意味ではなく「(御購入希望された方が)他の方に対しての購入希望意思表示」のお知らせという形を取らさせて頂きます。

ですので画像表記は「〇〇様専用」ではなく「〇〇様購入希望」という表記にさせて頂きます。あくまでもルール上早い者勝ちという事を御理解願います。

編集で「〇〇様購入希望」に切り替え後は「出し抜け」を喰らう可能性を踏まえてお早めの御対応(御購入)をお勧めいたします。

よろしくどうぞ。

Ringle

リングル

cannondale

キャノンデール

YETI

クライン

GT

スペシャライズド

リッチーロジック

トレック

グレッグヘルボルト

オールドパーツ

ヴィンテージパーツ

アルマイトパーツ

オールドMTB

ヴィンテージMTB

クロモリフレーム

ステム

スレッドステム

サスペンションステム

フロントサス

#Ringle

#リングル

#cannondale

#キャノンデール

#YETI

#クライン

#GT

#スペシャライズド

#リッチーロジック

#トレック

#グレッグヘルボルト

#オールドパーツ

#ヴィンテージパーツ

#アルマイトパーツ

#オールドMTB

#ヴィンテージMTB

#クロモリフレーム

#ステム

#スレッドステム

#サスペンションステム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

