お知らせ ログイン 会員登録 出品
【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他

商品の説明

ご覧いただき、ありがとうございます。
カナザワ BOX ポケモンセンター ポケカ ポケモンカード ソード シールド
Topps UCLスタジアムクローム　チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカードです。
ヤニス・アデトクンボ　直筆サインカード　世界限定99枚
シリアル02/50
【超美品】コイキング　20thアニバーサリーフェスタプロモ

ファイアーエムブレム サイファ
商品の状態は写真にて、よくご確認いただき、ご納得の上でご購入をお願いします。
NPBベースボールカード
自引き後、スリーブ・ローダーに入れて、保管しておりますが、初期傷・素人保管が気にならない方のみご購入ください。
MIKEL OYARZABAL オヤルサバル 25枚限定 PANINI
ご不明な点がありましたら、コメントお願いいたします。
ワンピースカード 英語 トラファルガー ロー リーダー フルアート パラレル

lycee Overture 久島　鴎　SP

Lycee サマポケ 鳴瀬しろは

名無し様専用

cac様専用コルニ
【検索用】
プレイヤーズセレモニー psa10
Kai Havertz /UCL Stadium Chrome/CHELSEA/トレカ/サッカー/チェルシー/カイ・ハフェルツ/ドイツ代表/ワールドカップ

カオス・ソルジャー －開闢の使者－　レリーフ　遊戯王

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

超レア50枚限定発行　ラーズヌートバー　日丸入り野球カード WBC優勝日本代表
ご覧いただき、ありがとうございます。Topps UCLスタジアムクローム　チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカードです。シリアル02/50商品の状態は写真にて、よくご確認いただき、ご納得の上でご購入をお願いします。自引き後、スリーブ・ローダーに入れて、保管しておりますが、初期傷・素人保管が気にならない方のみご購入ください。ご不明な点がありましたら、コメントお願いいたします。【検索用】Kai Havertz /UCL Stadium Chrome/CHELSEA/トレカ/サッカー/チェルシー/カイ・ハフェルツ/ドイツ代表/ワールドカップ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他

36分钟前

【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
1
1
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

9e7223e5

 1696

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

9e7223e5
【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他 【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他

オンライン限定商品】 Topps チェルシー カイ・ハフェルツ 50枚限定

オンライン限定商品】 Topps チェルシー カイ・ハフェルツ 50枚限定


新作 Topps チェルシー カイ・ハフェルツ 50枚限定直筆サインカード

新作 Topps チェルシー カイ・ハフェルツ 50枚限定直筆サインカード


ヤフオク! -「カイ」(サッカー) (スポーツ)の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「カイ」(サッカー) (スポーツ)の落札相場・落札価格


ヤフオク! -「チェルシー サイン」(サッカー) (スポーツ)の落札相場

ヤフオク! -「チェルシー サイン」(サッカー) (スポーツ)の落札相場


カイ・ハフェルツ&マウント◇直筆サインカード◇Topps 2022 UEFA

カイ・ハフェルツ&マウント◇直筆サインカード◇Topps 2022 UEFA


2021-22 TOPPS CHROME UEFA SOCCER KAI HAVERTZ 99枚限定 直筆サイン

2021-22 TOPPS CHROME UEFA SOCCER KAI HAVERTZ 99枚限定 直筆サイン


ヤフオク! -「チェルシー サイン」(サッカー) (スポーツ)の落札相場

ヤフオク! -「チェルシー サイン」(サッカー) (スポーツ)の落札相場

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【当店一番人気】 Topps チェルシー　カイ・ハフェルツ　50枚限定直筆サインカード その他
© www.inba.net, Inc.