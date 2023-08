needlesとgirs don't cryのコラボアイテムです。現在では販売しておらず希少価値がありますのでお探しの方がいれば是非ご検討下さい。

購入してから丁寧に履いておりましたが中古品ということはご了承下さい。

needles ニードルズ ナロートラックパンツ eggplant

柄・デザイン···ストライプ

カラー···ブラウン

パンツ丈···フルレングス

シルエット···ストレート

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

