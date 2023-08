おトク情報がいっぱい！ 早い者勝ち　ISSEY MIYAKE MEN チャイナジャケットセットアップ セットアップ

ご覧いただきありがとうございます。

スーツセレクト メンズ ビジネス スーツ スリーピース ネイビー ウォッシャブル

この他にも様々なものを出品しておりますので、是非覗いていってください。

サイズ ジャケットL パンツM相当

状態 ジャケットに使用感はほぼありません。新品未使用同然です。パンツはジャケットより使用回数が少々多めになっていますので裾のほつれ、汚れ、使用感ありますが了承ください

ブランド ISSEY MIYAKE MEN

カラー ブラック

使用期間 1年半の中で3.4回ほど

購入場所 三田アウトレットパークイッセイミヤケ店

オールド・archiveのイッセイが高騰しているので、今後中古市場でもなかなか出会えなくなってくるのではないでしょうか。

採寸6枚目の写真を参考にしております。素人採寸なので誤差ご了承ください

ジャケット

身幅58

肩幅50

着丈75

袖丈58

パンツ

ウエスト40

股上33

股下68

裾周り19

Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト)

ISSEY MIYAKE(イッセイミヤケ)

COMME des GARCONS(コムデギャルソン)

がお好きな人におすすめです。

ご不明な点がございましたらお気軽にコメントしてください。

カラー···ブラック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

