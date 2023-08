ご覧いただきありがとうございます!

----------------------------------------------------

★商品説明

WIND AND SEA / ウィンダンシー

meiji / 明治

半袖 コラボTシャツ プルオーバー

ビッグロゴ 期間限定品

※メンズ、レディース問わず、お使いいただけると思います。

★状態

写真のとおりロゴ割れがございますが、傷や汚れ等はなく状態良好です。

★サイズ

Lサイズ

着丈→72cm

身幅→55cm

肩幅→55cm

袖丈→22cm

※多少の誤差はご了承下さい。

★カラー

ブラウン ゴールド 茶色 金

★素材

綿100%

----------------------------------------------------

※基本【24時間以内】に発送いたしますが、タイミングなどが合わない場合、少々遅れる場合もございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!✅フォロー割フォローして頂いた方には価格に応じてお値引きさせていただいております!1000円以上→100円OFF3000円以上→200円OFF5000円以上→300円OFF10000円以上→500円OFFもちろん既にフォロー頂いてる方にも毎回適応いたします⚠️注意事項⚠️購入後にお値引きは出来ませんので必ず購入前にコメント欄よりお伝え下さい(^^)✅まとめ割まとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますのでコメント欄にてご相談下さい!もちろん【即購入】も大歓迎です!その他気になるアイテムなどございましたらご覧ください ↓↓↓↓↓ #古着屋のあ----------------------------------------------------★商品説明WIND AND SEA / ウィンダンシー meiji / 明治半袖 コラボTシャツ プルオーバー ビッグロゴ 期間限定品※メンズ、レディース問わず、お使いいただけると思います。★状態写真のとおりロゴ割れがございますが、傷や汚れ等はなく状態良好です。★サイズLサイズ着丈→72cm身幅→55cm肩幅→55cm袖丈→22cm※多少の誤差はご了承下さい。★カラーブラウン ゴールド 茶色 金★素材綿100%----------------------------------------------------※基本【24時間以内】に発送いたしますが、タイミングなどが合わない場合、少々遅れる場合もございます。他のアイテムもよかったらご覧ください(^^)↓↓↓↓↓#古着屋のあ の商品一覧はこちら※トラブルを未然に防ぐためプロフィールを一度ご確認くださいm(_ _)m管理番号:100644

