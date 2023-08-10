人気アイテム 【セット販売】デジモンDim cardパック6セット キャラクターグッズ

《新品未使用・自宅保管》

たまごっちoriginal コミックブック Comic Book

若干の小傷やスレがある可能性があります。

ソードアート・オンライン 10th Anniversary BOX 先着特典☆☆

ご理解いただき、ノークレーム・ノーリターンなてお願い致します。

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【商品説明】

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・Dimcard set vol.01

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バラ販売無し・セット販売のみ

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お値下げ無し

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 新品、未使用

《新品未使用・自宅保管》若干の小傷やスレがある可能性があります。ご理解いただき、ノークレーム・ノーリターンなてお願い致します。【商品説明】写真のものが全てです。・Dimcard set vol.01・Dimcard set vol.02・Dimcard set vol.03・Dimcard set -V3-・Dimcard set EX3 spirit flame・Dimcard set EX3 spirit light各1【発送方法】らくらくメルカリ便【その他】即購入可能バラ販売無し・セット販売のみお値下げ無し

商品の情報 ブランド バンダイ 商品の状態 新品、未使用

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