【現品限り一斉値下げ！】 MAXIDENT 店舗特典 トレカ Target【フィリックス】② K-POP/アジア

MAXIDENT 店舗特典 トレカ Target【フィリックス】②

〈商品内容〉

・アメリカ店舗

・特典トレカ:Felix 1枚

・アルバム内に入っていたため、トレカ跡があります。

・封入トレカ3枚+ステッカー1枚

・特典:硬質ケース+防水梱包

・その他:厚紙補強+防水梱包

・匿名配送にて発送

即購入◎

値下げ対応✕、バラ売り✕

まとめ買い対応可能

中古品となりますので、ご理解のいただける方のご購入をよろしくお願いします。

初期傷(スレ等)がある場合がございます。ご了承ください。

#straykids #ストレイキッズ #スキズ

当方出品一覧における〔stray kids〕関連出品

#nk25_skz

MAXIDENT POB TARGET US Photocard Felix

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

