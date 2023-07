エポカのロングドレス

サイズ 40 L相当

定価約75000円

お色は グリーン カーキ 系

デイリードレスとしても

ネックレスなどと合わせフォーマルドレス

としても活用頂けます♪

結婚式 二次会 お食事会 発表会

春服・夏服に♪

ハワイアン

プロフィールは必読願います。

#マチ子のお洋服

商品の状態(毛玉、毛羽立ち、汚れ、色味等)は

感じ方に個人差がありますので

詳しくは写真にてご確認の上ご購入下さい♪

☆商品は発送前にスチーマーにて

シワとり・消臭を行います。

☆梱包は新品の袋を使用した二重包装です。

☆ペット・喫煙者なし

☆素人検品のため僅かな不具合は

見落とす可能性があります

ご了承いただける方のみご購入下さい

即購入OK

レディース服

ニット、セーター、カットソー、カーディガン

ボレロ、ブラウス、ロングスカート

ロングワンピース、マキシワンピース

ロングコート、トレンチコート等多数出品中!

この他、BURBERRY(バーバリー)・23区・Polo Ralph Lauren(ポロラルフローレン)、IENA(イエナ)、Paul Smith(ポールスミス)、MaxMara(マックスマーラ)、snidel(スナイデル)、DIESEL(ディーゼル)、Grace continental(グレースコンチネンタル)、Yves saint Laurent (イヴサンローラン)、TOCCA(トッカ)、COACH(コーチ)、M’S GRACY(エムズグレイシー)、45rpm、45R、MARGARET HOWELL(マーガレットハウエル)、カネコイサオ、PINK HOUSE(ピンクハウス)、FRAMeWORK(フレームワーク)、CELFORD(セルフォード)、MARIHA(マリハ)、ADORE(ADORE)、Tomorrowland(トゥモローランド)、Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス)、ne Quittez pas(ヌキテパ)

等出品しております。

美品含むレディース服を中心にバッグや長財布も

出品していきます✩.*˚

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エポカ 商品の状態 未使用に近い

エポカのロングドレスサイズ 40 L相当定価約75000円お色は グリーン カーキ 系デイリードレスとしてもネックレスなどと合わせフォーマルドレスとしても活用頂けます♪結婚式 二次会 お食事会 発表会春服・夏服に♪プロフィールは必読願います。#マチ子のお洋服商品の状態(毛玉、毛羽立ち、汚れ、色味等)は感じ方に個人差がありますので詳しくは写真にてご確認の上ご購入下さい♪☆商品は発送前にスチーマーにてシワとり・消臭を行います。☆梱包は新品の袋を使用した二重包装です。☆ペット・喫煙者なし☆素人検品のため僅かな不具合は見落とす可能性がありますご了承いただける方のみご購入下さい即購入OK レディース服ニット、セーター、カットソー、カーディガンボレロ、ブラウス、ロングスカートロングワンピース、マキシワンピースロングコート、トレンチコート等多数出品中!この他、BURBERRY(バーバリー)・23区・Polo Ralph Lauren(ポロラルフローレン)、IENA(イエナ)、Paul Smith(ポールスミス)、MaxMara(マックスマーラ)、snidel(スナイデル)、DIESEL(ディーゼル)、Grace continental(グレースコンチネンタル)、Yves saint Laurent (イヴサンローラン)、TOCCA(トッカ)、COACH(コーチ)、M’S GRACY(エムズグレイシー)、45rpm、45R、MARGARET HOWELL(マーガレットハウエル)、カネコイサオ、PINK HOUSE(ピンクハウス)、FRAMeWORK(フレームワーク)、CELFORD(セルフォード)、MARIHA(マリハ)、ADORE(ADORE)、Tomorrowland(トゥモローランド)、Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス)、ne Quittez pas(ヌキテパ)等出品しております。美品含むレディース服を中心にバッグや長財布も出品していきます✩.*˚

