ご覧いただき、ありがとうございます。

バーシティージャケット NEW ERA BLACK LABEL スタジャン XL

プロフもご一読お願いします。

「商品説明」

☆ブランド

エクストララージ

☆表記サイズ

L

☆実寸(素人採寸につき、誤差ご容赦ください。)

着丈67.5cm

身幅67cm

袖丈64cm

肩幅56cm

☆カラー

ブラック

☆素材

10枚目の写真をご覧下さい。

☆状態

中古ですが良好な状態で、これからも長く着用していただけます。

☆特徴

刺繍多数でデザイン良いです。Lサイズですが身幅が結構あるので、ゆったり着用出来ます。

※商品の写真撮影には、撮影専用のマットを使用しております。

(お願い)

仕事が長時間且つ不規則なため、コメントの返信に時間がかかる場合がありますのでご理解下さい。

値段交渉はありですが、フォロワー登録していただいた方のみとします。また、希望価格の提示をお願いします。

(値段交渉の流れ)

⇨希望価格をコメント

⇨価格交渉、決定

⇨フォロワー登録

⇨専用にして値下げ

⇨ご購入

購入はいかなる場合も早い者勝ちです。コメントの途中や交渉成立後の値下げ専用中等、一番に購入ボタンを押した方に販売します。

取り置き、着画は現在お断りしております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

