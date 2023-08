RRL by Ralph Lauren / ダブルアールエル

13.6オンスのデニムを使用。

日本製デニムを使用。

襟とフロントパネルにハイパイルのフリース。

ヴィンテージジャケットをベースにしたワークウェアのディテール。

背面にバックル付きのリベットタブ。

身頃はキャンティーン風のウール混紡の裏地。内側にレザーのラベル。

サイズ: S 肩幅48cm 身幅55cm 着丈63cm

正規品。新品未使用品。(定価\94,600 )

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルアールエル 商品の状態 新品、未使用

RRL by Ralph Lauren / ダブルアールエル 13.6オンスのデニムを使用。日本製デニムを使用。襟とフロントパネルにハイパイルのフリース。ヴィンテージジャケットをベースにしたワークウェアのディテール。背面にバックル付きのリベットタブ。身頃はキャンティーン風のウール混紡の裏地。内側にレザーのラベル。 サイズ: S 肩幅48cm 身幅55cm 着丈63cm 正規品。新品未使用品。(定価\94,600 )

