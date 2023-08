CANADA GOOSE(カナダグース)は1957年に、カナダのトロントにて創業。

「メイドインカナダ」にこだわったものづくりが特徴で、現在もカナダ北部やシベリア、アラスカ

といった極寒地で生活する人々や、南極探検隊や登山隊に製品を提供し続けています。

カナダグースが最も重要視しているのが「機能性」です。

ダウンジャケットは、極寒地でも耐えられるよう作られていることから、

ファイクファーを使用しておらず、保温性と耐久性に優れたファーを使用しています。

圧倒的な防寒力の高さ&スタイリッシュなデザインで、数多く存在する

ダウンジャケット製品の中でも、圧倒的な支持を得ています。

【製品仕様】

・ヒップ丈/クラシック

・THERMAL EXPERIENCE INDEX(暖かさ指数)

5℃〜-5℃ アクティブさを追求してダウンを軽量化した保温性

・外側にポケット2個:フリース素材のハンドウォーマーポケット、隠しファスナー付き

【L】胸囲97〜102㎝/ウエスト81〜86㎝/ヒップ107〜112㎝

2019年5月に購入

カナダの正規店で買いました!

⚫︎ファンデーションのよごれがあります

⚫︎神経質なかたはご購入おすすめしません

⚫︎クリーニング済み

※返品承っておりません

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カナダグース 商品の状態 傷や汚れあり

