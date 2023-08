無料発送 ダイヤモンド 【新品】K18WG 四点留め 11号[f3-7］ リング リング

□商品詳細

商品ランク Aランク

材質:K18ホワイトゴールド

重さ:約1.1g

天然石:ダイヤモンド/0.05ct

日本サイズ:11号/

International size:51/

US size :6

幅最大: 約3.1mm/

高さ:約3.4mm

日本宝石科学協会ソーティング付き

商品詳細

無色透明で高品質のダイヤモンド

シンプルで使いやすいお品です

重ね付けも相性抜群です◎

新品仕上げ済み

(^^)

□商品ランク

[N] 新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態

[S] ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態

[A] 使用感が少ない状態

[B] 使用感があるもの

[C] 使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なもの

カラー···ホワイト

材質···ゴールド

装飾···ダイヤモンド

□商品詳細商品ランク Aランク材質:K18ホワイトゴールド重さ:約1.1g天然石:ダイヤモンド/0.05ct日本サイズ:11号/International size:51/US size :6幅最大: 約3.1mm/ 高さ:約3.4mm日本宝石科学協会ソーティング付き商品詳細無色透明で高品質のダイヤモンドシンプルで使いやすいお品です重ね付けも相性抜群です◎新品仕上げ済み(^^)□商品ランク[N] 新品およびその同等品であり、瑕疵がなく非常にきれいな状態[S] ほぼ瑕疵がなく、きれいな状態[A] 使用感が少ない状態[B] 使用感があるもの[C] 使用感が非常に強いもの、明らかな汚破損箇所が存在するもの、リペアが必要なものカラー···ホワイト材質···ゴールド装飾···ダイヤモンド

