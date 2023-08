【定番人気】

毎シーズン定番のKELSOシリーズ

セットアップとして、単品でのコーディネートと汎用性の高いアイテムです。

【説明】

シアサッカー素材を用いた『KELSO(ケルソー)』は、高温多湿な夏でも快適な着心地をもたらしてくれる理由がいくつも凝縮している。表面が凹凸になっているため肌に触れる面積が少なく、さらりとした肌触り。さらに薄手で軽量という点に加え、伸縮性を持ち併せるなど、ストレスフリーな着心地を実現。それでいて見た目はモダンで高級感があり、大人の男性にふさわしい洗練された佇まい。この夏、エース級の活躍をしてくれることを約束する。

状態は、画像をご確認くださいませ。

※あくまでも中古品ということをご理解のうえご購入お願い致します。

【サイズ】XS

※目安として、セオリーのXSサイズは一般的なSサイズに相当します。

【トップス】購入価格¥39,000(税抜)

身幅50

肩幅45

着丈68

袖丈63

【パンツ】購入価格¥28,000(税抜)

ウエスト74〜

※ウエストゴム仕様、ドローコードで調整可能

股下64

裾幅18

※素人採寸の為、ご了承ください

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地/ワンポイント

襟···オープンカラー(開襟)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

