爆買い！ レインスプーナーボタンダウンアロハシャツ80年代前期 シャツ

レインスプーナーボタンダウンアロハシャツ80年代前期

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サイズ L

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平置きサイズ

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肩幅約48㎝

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身幅約62㎝

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着丈約72㎝

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新品 未使用 23SS COMOLI デニムワークジャケット BLACK 3

目立つ傷よごれ無し。

サスクワッチ シャツ ブルー



バーバリー シャツ burberry 長袖 ストライプ

リバース生地、プルオーバータイプ

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レインスプーナーボタンダウンアロハシャツ80年代前期サイズ L平置きサイズ 肩幅約48㎝身幅約62㎝着丈約72㎝目立つ傷よごれ無し。リバース生地、プルオーバータイプ#レインスプーナー#ボタンダウンアロハシャツ#80年代#ポロラルフローレン#ダブルアールエル#アメカジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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