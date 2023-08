COMME DES GARCONS HOMME PLUS(コムデギャルソン・オム・プリュス) のポインテッドスリッポン(スニーカー)です。

私自身が2001年前後に直営店で購入した商品です。

※画像は全て実物の商品です。

◆カラー…ホワイト

◆サイズ…26cm

◆状態…新品で購入後一度も履いていない未使用品

※アウトソール左足の左側(画像6枚目)と右足アウトソールかかと部分(画像7枚目)に経年変化による変色(黄色く)があります。

※記載するほどではありませんが、アウトソールに店内試着程度の汚れがあります(画像5枚目)

※ 古いものですので、細かな傷・汚れ等の見落としがある可能性がありますので予めご了承ください。

◆付属品…靴箱のみ

COMME DES GARÇONS

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 新品、未使用

