TTT-MSW 20ss Yosemite knit poro ヨセミテ ニットベスト。

〈サイズ〉フリーサイズ

着丈:61身幅:58肩幅:49

〈コンディション〉C

【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つ汚れや大きなダメージはない。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

シミがございます。

使用に支障をきたすダメージなどございません。

詳しくは画像をご参照ください。

神経質な方はご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ティーモダンストリートウェア 商品の状態 やや傷や汚れあり

