【半額以下】MACKINTOSH PHILOSOPHY ダウンジャケット

ZOZOで購入したマッキントッシュのダウンジャケットです。

昨冬にワンシーズンのみ使用しました。

写真は光の当たり方で色味が違って見えますが6枚目の色に近いです。

サイズは38です。

【定価】72,600円

【サイズ(ZOZO規格)】

身幅・・・57cm

肩幅・・・50.5cm

着丈・・・72cm

袖丈・・・56.5cm

重量・・・750g

【商品説明】

胸の少し下の位置にあるハンドウォーマーポケットがアクセントのダウンフィールドパーカです。腰ポケットの脇にもハンドウォーマーがあり、どちらも温かみのある起毛スレキを使用しています。また、肩位置が若干ドロップショルダーになっていることにより、リラックス感のあると都会的な印象のダウンアウターです。着丈にもこだわり、着用したままでも車や電車に座りやすい絶妙な丈に仕上げました。

パウダータッチのソフトワッシャー、ストレッチリップストップ素材を使用。柔らかく軽量感のある素材で、見た目はシンプルでありながら、リップストップ素材のギア感が遊び心をプラスしてくれます。

質問などがありましたらコメントお願い致します

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

