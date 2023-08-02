2022新作モデル エアコン 【中古】日立 5.6kw (29938) RAS-X56J2 エアコン

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なごみ SH-C251 保冷剤付

店舗へお引取の場合は商品代金69300円に変更します。

ダイキン工業 ワイヤードリモコン BRC1G3

値引き交渉は一切お受けしません。

トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22JW

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神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1485]東芝6畳 保証あり



DAIKIN エアコン S25YTCXS-W 8畳用 2021年製 H177

◆配送方法◆

元展示品➰未使用♥️コンパクトだけどしっかり冷風も出ます➰ユアサスポットクーラー

ヤマト宅急便らくらく家財便にてお送りします。

1758 三菱 PAR-33MA エアコン リモコン 業務

現地配送には電話番号が必要です。ご注文時にお知らせください。

ポン様専用★NAKATOMI MAC-10スポットクーラー ミニクーラー



MSZ-L405S エアコン 14畳2018年製

◆年式◆

【★みちるさま 専用★】アイリスオーヤマ ポータブルクーラー

2019年製

2222 TOSHIBA 東芝 トウシバ BK エアコン リモコン



CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 20

◆サイズ◆(約 mm/幅×奥行×高さ)

三菱電機 霧ヶ峰 ハウジングエアコン 天カセ1方向 18畳

室内機：790×370×300

2分3分 ペアコイル（20m）

室外機：950×370×710

コロナ CW-F1622R 窓用エアコン



5579.コロナ どこでもクーラー 2020年製

◆特長・仕様◆

IPC-221N アイリスオーヤマ ポータブルクーラー

○冷房

ダイキン！2021年！10畳！ストリーマー！取り付け承ります！

・能力：5.6kw

アサダ Asada 電動ワイヤーアッパー UE-33C

・定格消費電力：1.600kW

ナカトミ スポットクーラー SAC-408NG

○暖房

Toshiba 6畳用 2021年式 エアコン

・能力：6.7kw

ヤマゼン 移動式ポータブルクーラー スポットクーラー 2021年 YEC-K22

・定格消費電力：1.480kW

コロナ 窓用エアコン CW-F1618 ウインドエアコン

冷房最大適用面積/～23畳

旭菱チューブペアコイル2分3分

電源/単相200v

シャープ 10畳用 ルームエアコン 2020年製 工事費込み #1492



【tommy様】CW-FA1622R CORONA 2022年製 ルームエアコン

◆注意事項◆

【中古】日立 エアコン 5.6kw RAS-X56J2 (29938)

保証対象は本体のみです。ホース・フィルター等消耗品、付属品は保証対象外です。交換が必要な場合はご用意お願いします。ガスの残量は保証対象外とさせて頂きます。

因幡電工 PC2320 2巻 ペアコイル



ペアコイル2部4部

清掃していますが中古品ですので画像に写りきらない傷、汚れ等あります。予めご了承ください。

1753 三菱 RC-DX3C ecoタッチリモコン エアコン リモコン 業務



109 日立 ヒタチ PC-ARF1 P-3914 エアコン リモコン

付属品は写真にある物のみです。配管類、電線類及びフレアナットなどの部品は付属しません。不足部品はご用意お願いします。

美品 KOIZUMI KAW1992 コイズミ 窓用エアコン ウインドウエアコン



【中古】M▽トヨトミ スポットエアコン 除湿 TAD-2218W (32021)

未記載の欠点がありましたらご了承ください。不明点はお問い合わせの上、解決後のご購入をお願いします。

ダイキンパッケージエアコン 2馬力 2018年製 標準取り付け工事込み



【mami様専用】SHARP エアコン 室内機

◆返品特約・保証期間◆

新品 フレアナット 2分100個 3分100個 計200個

お客様都合による返品、売買契約の解除はお受けできません。

Panasonic ルームエアコン CS-250DFR-W



【中古】K▲三菱 エアコン 5.6kw MSZ-NXV5620S (29868)

但し商品に瑕疵、虚偽説明、不実記載等、売買契約を履行できない場合にのみ商品到着日から８日以内であれば返品交換を承ります。

ハイアール JA-16S 2018年製



★ 中古格安！コロナ 窓用エアコンCW-167R

この期間を過ぎますといかなる場合でも返品・返金・交換はお受けできません。

ポータブルクーラースポットクーラー ポータブルエアコン車中泊キャンプアウトドア用



U think様専用ページ

補償対象は商品代金、送料のみで売買契約不履行により発生した工事代金、営業できなかった為発生した損害は補償対象外です。

ダイキン 18畳 200V うるさらX RXシリーズ S56YTRXP-W



CW-1620 コロナ ウィンドエアコン

万が一動作不良が生じた場合、商品代金と送料を保証します。

2256 三菱 ミツビシ WG156 エアコン リモコン



【Ys様専用】新品未開封 Haier JA-16w（w）WHITE

お客様で手配して頂いた運送料金(店頭受取の場合も含む)取付工事その他費用は保証対象外です。

ｄｈ様専用室内機のみ。2020年6畳用AY-L22N-W プラズマクラスター



フロンガスR32 10kg NRC容器

修理可能な場合は商品代金(送料は含まない)を上限とし修理代金を保証します。

コロナ ウインドエアコン CW-1622R(WS)冷房専用タイプ(4-6畳)



エアコン本体のみ

返品の際に必要となりますので、保証期間内は梱包材の保管をお願いします。

【美品】CW-1616 コロナ 窓用エアコン



極美品! ドン・キホーテ スポットエアクーラー DMS-084-WH

保証期間は商品到着後1週間の初期不良のみとします。それ以降の返品・交換は一切お断りしますので商品到着後は速やかに動作確認をお願いします。

【送料無料】イチネンTASCO TA142MD デジタルミニ真空ゲージキット



値下げ！ハイアール ウインドエアコン JA-18M 2014年製

ご注文頂いた時点で上記ご承知頂いた事とさせて頂きます。

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 やや傷や汚れあり

—————————————————店舗へお引取の場合は商品代金69300円に変更します。値引き交渉は一切お受けしません。—————————————————◆配送方法◆ヤマト宅急便らくらく家財便にてお送りします。現地配送には電話番号が必要です。ご注文時にお知らせください。◆年式◆2019年製◆サイズ◆(約 mm/幅×奥行×高さ)室内機：790×370×300室外機：950×370×710◆特長・仕様◆○冷房・能力：5.6kw ・定格消費電力：1.600kW○暖房・能力：6.7kw ・定格消費電力：1.480kW冷房最大適用面積/～23畳電源/単相200v◆注意事項◆保証対象は本体のみです。ホース・フィルター等消耗品、付属品は保証対象外です。交換が必要な場合はご用意お願いします。ガスの残量は保証対象外とさせて頂きます。清掃していますが中古品ですので画像に写りきらない傷、汚れ等あります。予めご了承ください。付属品は写真にある物のみです。配管類、電線類及びフレアナットなどの部品は付属しません。不足部品はご用意お願いします。未記載の欠点がありましたらご了承ください。不明点はお問い合わせの上、解決後のご購入をお願いします。◆返品特約・保証期間◆お客様都合による返品、売買契約の解除はお受けできません。但し商品に瑕疵、虚偽説明、不実記載等、売買契約を履行できない場合にのみ商品到着日から８日以内であれば返品交換を承ります。この期間を過ぎますといかなる場合でも返品・返金・交換はお受けできません。補償対象は商品代金、送料のみで売買契約不履行により発生した工事代金、営業できなかった為発生した損害は補償対象外です。万が一動作不良が生じた場合、商品代金と送料を保証します。お客様で手配して頂いた運送料金(店頭受取の場合も含む)取付工事その他費用は保証対象外です。修理可能な場合は商品代金(送料は含まない)を上限とし修理代金を保証します。返品の際に必要となりますので、保証期間内は梱包材の保管をお願いします。保証期間は商品到着後1週間の初期不良のみとします。それ以降の返品・交換は一切お断りしますので商品到着後は速やかに動作確認をお願いします。ご注文頂いた時点で上記ご承知頂いた事とさせて頂きます。

商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 やや傷や汚れあり

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