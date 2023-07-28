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【おトク】 【kimonograce】着物 着物

商品の説明

KIMONOanne vol3に掲載されたレオパレード着物
美品❤️ 西陣織袋帯　六通袋帯　四季柄　龍村美術織物　山口美術織物お好きな方に
バチ衿単衣着物で、洗濯機で洗うことができます。
［6845］［6984］紬 美品 未使用 草花文様 しつけ付 正絹 着物 袷

20000円→未使用　小紋　叩き染
サイズ(F)
灰桃紫色　ちりめん　縮緬　花鳥　名古屋帯 NO66
・身丈163cm
作家もの　金彩に花模様の付け下げ　着物
・裄68cm
大島紬　着物リメイク　作務衣　淡色　自分ご褒美
・袖丈49cm
黒地に絞りの花柄の付け下げ　着物　モノトーン
・袖幅35cm
KK-682 真綿紬 流水に雲文や花
・袖付23cm
★名古屋帯　有栖川　白　銀　可愛い★r690
・前幅24cm
お仕立て上り袋帯　未使用品　正絹
・後幅29
mico様専用★絽夏着物★夏帯セット
・衿下80cm
No.544 未使用シリーズ正絹金銀彩熨斗柄訪問着　落款　美品
・繰越2.6cm
【MidSummer】★★新品未使用正絹　絽綴れ八寸名古屋帯★★
※身長153〜168cm目安
正絹夏結城紬

【夏物 名古屋帯】甘かわいい ミルキー系 雪輪花文 開き名古屋帯
特に汚れはありませんが、畳じわが少しあります。

アンティーク帯　名古屋帯　作り帯　やまと　ワンタッチ加工帯

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

作家もの　KOSHINO AYAKO 桜吹雪柄の刺繍の付け下げ　着物
KIMONOanne vol3に掲載されたレオパレード着物バチ衿単衣着物で、洗濯機で洗うことができます。サイズ(F)・身丈163cm・裄68cm・袖丈49cm・袖幅35cm・袖付23cm・前幅24cm・後幅29・衿下80cm・繰越2.6cm※身長153〜168cm目安特に汚れはありませんが、畳じわが少しあります。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【おトク】 【kimonograce】着物 着物

52分钟前

【おトク】 【kimonograce】着物 着物

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(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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9a34f7

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