H&Mの落書きワイドデニムです全面に落書きがあり、ラフにTシャツと合わせてもフェミニンなトップスと合わせてもとってもかわいいです冬にアウターを着ても柄が見えとってもかわいいです折って履くとかわいさが半減するので160cm以上の方推奨です★153cmのM女性で、ウエストはベルトはいらないゆったりで、足部分はだぼっと履けて、丈は2回折っていいくらいですcolor/ユーズドブルーsize/us6平置きで丈110cm/股下75cm/ウエスト37cm/わたり幅33cm/ヒップ50cmほどお値下げ不可らくらく↔ゆうゆう変更あり★トルソーはLサイズです(胸囲87cm/ウエスト70cm/ヒップ90cm)出品しているEVISU、ロデオクラウンズ、センソユニコ、LEVI’S、ナナナナサーカ、XLARGE、CANDY STRIPPER、adidas、ヒステリックグラマー、REASON、Disney、アンティカ、Desigual、エルロデオ、NIKE、merry jenny、narcissus、DIESEL、Champion、ZARAなどのデニムはユーズド加工、ヴィンテージ加工のお品です。ご理解お願いいたします◡̈♥

