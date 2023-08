○アイテム

イルビゾンテ ILBISONTE

ボディバッグ ウエストポーチ

ブラック 黒

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

○サイズ

タテ14cm

ヨコ25cm

マチ6cm

ハンドルcm

ショルダー80cm

平置き実寸。

着画はお断りしています。

○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

○カラー

ブラック 黒

○素材

レザー 革

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

付属品は撮影用です。

お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。

他サイトでも出品をしているため、予告なしに商品を削除する可能性があります。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします!

管理番号00511

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムイルビゾンテ ILBISONTEボディバッグ ウエストポーチブラック 黒○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズタテ14cmヨコ25cmマチ6cmハンドルcmショルダー80cm平置き実寸。着画はお断りしています。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為 まだまだ長くご着用いただけるかと思います。○カラーブラック 黒○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。付属品は撮影用です。お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。他サイトでも出品をしているため、予告なしに商品を削除する可能性があります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします!管理番号00511

