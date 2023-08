REKISAMI レキサミ

ビジュー ウール カシミア混 コート

ビジューやスパンコールのデザインがとても素敵です。

雪の結晶をモチーフにしたビジューボタンが繊細なオーガンジー?で包まれ、細部までレキサミらしいデザインになっています。

襟、袖、裾に繊細なオーガンジーレース?が付いています。

定価:63,000円程

カラー:ブラック系

※写真をご確認下さい。

サイズ:38

身幅:約45cm

着丈:約72cm(※カテゴリーがないためロングコートを選択しています)

袖丈:約45cm

※素人採寸のため、誤差はご了承下さい。

素材:写真9枚目をご確認下さい。

数回の着用なので、まだ十分にご使用いただけます。

中古品となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レキサミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

