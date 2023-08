こちらはレッドウィングの刺繍羽タグ期90年代の名作、8179アイリッシュセッターになります。

90年代に作られた8179は極上のブラッククロームレザーが使用されている事で有名ですが、その中でもこちらは肉厚でオイルをしっかりと含んだ大当たりの個体になります。

さらにうっすらと茶芯も出ておりめちゃくちゃカッコいいです。

しかもこちらは福禄寿にてソールをフルカスタムしております。

極厚ミッドソールにビブラムハーフソール、ビブラムヒール、さらに現在では福禄寿でしか加工できないボブステッチも施されてあります。

こちらのカスタムだけでも30000円以上かかっております。

さらにシューレースをホワイツ純正の茶芯のレザーのシューレースにカスタムしてあります。

こちらだけでも5000円はするかと思います。

サイズは9E(27㎝程度)のゴールデンサイズになります。

また、アウトソールは約30.8㎝になります。

こちらは中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド レッドウィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド レッドウィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

