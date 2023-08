Destiny Unchain Online ~吸血鬼少女となって、やがて『赤の魔王』と呼ばれるようになりました~

《商品説明》

1・2巻共に発売即重版!小説家になろうやカクヨムにて連載作品のコミカライズ版です。

こちらは、新品2巻1冊と、購入特典全5種コンプリートセットです。

●ゲーマーズ ブロマイド

●TSUTAYA イラストカード

●メロンブックス イラストカード

●Wonder Goo ポストカード

●ブックエクスプレス モノクロペーパー

すべて集めるのはかなり難しく希少です。限定1セット追加出品致します。お探しの方コレクションにいかがでしょうか?

他に出品している1冊商品とまとめて購入でお値引き致します。(〜3冊まで:1冊毎に-100円)それ以上はサイズによりますのでご相談ください。)対象商品は下記からお探しください!

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

Destiny Unchain Online 2巻 購入特典全5種セット 初版

他にもいくつか関連商品があります!

下記よりらくらく検索できます!↓

#はるさめ出品DUO

#はるさめ出品コミックおまとめ対象品

◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾

《発送方法》

防水対策の上、ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットポスト)または、らくらくメルカリ便(ネコポス)にて発送致します。発送時の都合でどちらか変更する事があります。希望がある場合は購入前にご指定下さい。

《⚠️注意⚠️》

※新品の初版本です。

※バラ売り、専用、お取置きはしておりません。

※基本的にお値引きはお受けしません。ただし、複数を同時購入で同封送付可能なものであれば、送料分をお値引き致します。購入前にコメント下さい。

※本は、新品ですので目立った傷、ヤケもなく、綺麗かと思いますが、感じ方には個人差があります。写真をご確認の上ご検討下さい。

※特典は、購入店で店員より手渡しで頂いておりますので、初期よりの傷、汚れ、折れなどがある場合がございます。

※写真の物が全てで、状態は写真の通りです。

※神経質な方は購入をご遠慮下さい。

《作品説明》

「Destiny Unchain Online (2)コミック」

resn / ヤチモト 日高里菜

最強の魔獣を倒し、2巻では仲間と出会える街へ移動! 苦労はあるけれど、遂にゲームの花形、対人戦に挑戦です!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

