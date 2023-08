はじめまして、こんにちは(^o^)

はじめまして、こんにちは(^o^)リンナイ都市ガス用ガスファンヒーターです12a13a 都市ガスなら全国どこでも仕えますコンクリート15畳まで対応なので9畳モデルとはパワーが違います、寒い地域や広い部屋にオススメ✨KN-357E12年10月製造一通りクリーニング済み✨細かい擦れはありますが目立った傷も無くオススメ5枚目の写真の通り、温風の吹き出し口もホコリの付着も無く状態が良いと思います。ここにホコリが溜まってると焦げ臭い臭い等の原因になりますので、ストーブを購入の際はお気をつけ下さい。ガスホースは付きませんので、使用に応じた長さの物をご用意ください✨以下抜粋●スイッチONから約5秒で温風を吹き出し、パワフルな能力であっという間にお部屋を暖める●点火時・消化時のニオイも気にならず快適に暖める●お部屋で使う暖房器具だから万一のセーフティ機能。『不完全燃焼防止装置』『転倒時ガスしゃ断装置』『8時間自動消化機能』●ご使用にはお部屋のガスコンセントとの接続用として、別売りの専用ガスコードが必要になる●わかりやすいシンプル操作パネル●『○○時間後に運転開始』残時間式おはようタイマー●お子様のいたずら防止『ロック機能』よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド リンナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

