【中古】 新品未開封 レコード 山下達郎 On The Street Corner 2 邦楽

レーベル / 品番‥Moon Records WQJV-102

プレス時期‥2000年

● 完全生産限定重量盤

● 曲 / LIST

A1 Amapola

A2 Ten Commandments Of Love

A3 So Much In Love

A4 Make It Easy On Yourself

A5 My Memories Of You

A6 Heavy Makes You Happy (Bonus Track)

B1 Will You Love Me Tomorrow (Bonus Track)

B2 Chapel Of Dreams

B3 You Make Me Feel Brand New

B4 I Only Have Eyes For You

B5 Silent Night

B6 White Christmas

■ コンディション

新品 / シュリンクパッケージ未開封 / きれい

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

* まとめてお取引 / 同梱割引できます * 梱包は梱包用とリサイクルの両資材を利用しております

新品 未開封 生産限定盤レコード〔 山下達郎 On The Street Corner 2 〕/ 大滝詠一 松本隆 細野晴臣 シュガーベイブ ナイアガラ 竹内まりや

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

