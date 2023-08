◇ご覧頂きありがとうございます!

【エンポリオアルマーニ】イーグル&ロゴパッチフーディー/Lサイズ♡匿名配送♡

◇商品ブランド◇

◇サイズ表記◇

・サイズ M

◇サイズ実寸(cm)◇

・着丈 70

・身幅 56

・袖丈 62

・素人寸法の為若干の誤差はお許しください。

#サプール

GIVENCHY ジバンシー

#エフアールツー

#デニスロッドマン

#パーカー

◇発送期間◇

・購入から「24時間以内」に即日発送させて

いただきます。

◇注意事項◇

・確認は素人がおこなっている為多少の汚れ等の見落としはご了承ください。

・自宅保管ですので商品の状態は画像で確認の上購入お願いします。

・商品により色味の違い、細かいほつれなど多少の個体差がございますので予めご了承ください。

・他に何かご質問等あれはご気軽にコメントください。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフアールツー 商品の状態 新品、未使用

