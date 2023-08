閲覧ありがとうございます(*^^*)

◇アイテム

TORY BURCH トリーバーチ マックグロー ショルダーバッグ チェーン ロゴ 型押し シボ革 レザー ネイビー

◇サイズ

タテ:15cm

ヨコ:21cm

マチ:5.5cm

ショルダー全長:115〜120cm

◇ポケット

内側ポケット

・オープンポケット:1個

外側ポケット

・オープンポケット:1個

◇状態 【B】

S : 未使用級

A : 特に問題のない極美品の商品

B : 多少の使用感があります。全体的にこれといった目立つダメージは見当たらぬ状態なので、問題なく着用していただけます。

C : 特有のUSED感が見受けられますが、普段着用していただく分には問題ないです。

D : 状態が悪く使用感の強い商品

E : ジャンク品

内汚れ

◇カラー

ネイビー

◇付属品

袋やカード・タグ類の付属品は撮影のみで付属致しません。

◇配送方法 ♪匿名配送♪

安心の匿名配送になります。

購入前にご連絡いただければ、即日発送可能です。

◇その他

・商品はブランド品を取り扱うリサイクル店や買取専門店や質屋での購入または鑑定品になります。

・記載のない強いダメージ 破れ,ちぎれなどの場合は返品対応致します。

ご購入お待ちしております^_^

※他サイトにも出品おり、突然の削除が多いです。

気になるものはお早めにご連絡ください!

他にも多数出品しております(^^)

ご覧ください♡

商品の情報 ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

