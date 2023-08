【ブランド】LANVIN / ランバン

【アイテム】LEATHER CURB SNEAKERS

【カラー】WHITE

【サイズ】44 29㎝

【定価】120,000円前後

着用回数5回

目立った傷や汚れ無し

返品は受け付けてません

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい

質問など、ありましたら気軽にコメント宜しくお願い致します!

ランバンの人気シリーズCURB SNEAKERS。

使いやすく存在感のあるホワイトベースに、カラフルなヘリンボーン編みのシューレース。

ヴァージルを始め、多くのファッションアイコンがこぞって着用しているアイコニックなスニーカーです。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ランバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

