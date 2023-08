☆新品未使用☆ 希少国内未発売

スペシャルBOXが不要であれば1,000円お値引きさせて頂きます。コメントでご連絡ください。

☆価格240ドル

海外二次流通で購入

▶︎ブランド/コラボ先

CONCEPTS コンセプツ

NEW BALANCE ニューバランス

▶︎商品品番 M992CT

▶︎サイズ 26cm US8 UK7.5

▶︎カラー/width ベージュ/イエローグリーン /D

▶︎状態

新品未使用。試着もしていない真っさらな品です。

▶︎箱 綺麗な状態です。

▶︎付属品 替え紐1本

【商品説明】

今一番人気の"M992"と米国ボストン発のスニーカーブティック、"CONCEPTS(コンセプツ)"とのユニークなコラボモデルです。

アッパーはキウイフルーツをイメージ、ナチュラルブラウンを基調に、ヘアリースウェードやレザーを駆使したラグジュアリーな装いとなっています。インソールには"ストロベリー"のグラフィックを描き、ミッドソールや"Nロゴ"は、"キウイフルーツ"の果肉を思わせるネオンカラーで注目を引くこと間違いなしです。

シュータンやヒールの小窓からはショップロゴが覗き、フルーツを描いた特製シューズボックスも付属。これまでに多くのヒット作を生み出してきた"CONCEPTS"らしい一足です。

コレクション整理の為、出品致します。

新品未使用ではありますが、あくまでも素人保管の新古品である事をご了承の上、ご購入のご検討をお願い致します。

#ニューバランス

#newbalance

#M992

#newbalance992

メインカラー···ベージュ

人気モデル···new balance 992

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

