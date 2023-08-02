【国内在庫】 シマノSHAULA 1652R-3 ロッド

大幅値下げ致しました！

ブラックライオン WHITE LION ホワイトライオン STAY71



【美品】シマノ、23ディアルーナS86M

メーカー:シマノ(SHIMANO)

シマノSHAULA 1652R-3

商品名:ワールドシャウラ

美品超希少 ダイワ シルバークリーク SC-FA70UL !SV X プレッソ

品番:1652R-3

新品未開封 OLP-S76H/C4 スミス オフショアスティック リムパック70



DESIGNO デジーノ レーベン LS-75MH+

1年前くらいに購入し3回程使用し

ダイワ クラブブルーキャビン ウキオマケセット M-300・Y 送料込み

自宅で保管しておりました。

マイク様 ハイタイドTZ



グランデージアトラス106hh/ps 値下げ

特に目立つ傷や使用感はありませんが

【美品】エムアイレ トゥルーチャボロン TB 56L 正影雅樹

あくまで中古品になりますので

バンタム 265l

神経質な方はお控え下さい。

【kn2225様用】シマノ バンタム 274M＋



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■チタンフレームSiC ガイド

JACKALL22 BIN-BIN STICK EXTRO BXS-S57SUL

●品番: 1652R-3

ヘラ竿 マミヤOP 破天光 8尺

●全長(m): 1.98

Megabass F3 1/2 63X ti スーパーグリフォン

●継数(本): 3

【新品】宇崎日新 極龍 鯉 JAPAN PREMIUM 鯉竿 三十尺 9.00m

●仕舞寸法(cm): 130.0

ラグゼ 宵姫天S54FL–solid（ID01様専用）

●自重(g): 115

送料込み可 フェンウィック テクナ PMX TPMX 610C MHJ ティムコ

●先径(mm): 1.9

シマノ セフィアBB S86ML

●適合ルアーウェイト(g): 7～28

レイドジャパン GLADIATOR Anti GA-72HC キングヘビー

●適合ジグウェイト(g): MAX160

ラグゼ？ 自作穴釣りロッド

●適合ラインナイロン(lb): 12～22

イトウクラフト エキスパートカスタム 510UL ケヤキ

●適合ラインPE(号): MAX2.0

値下げ中 山賊マウンテン サンゾクマウンテン ショック

●グリップ長(mm): 243

わかさぎの蔵 【梅】白帯 2本セット

●適合グリップ: B

シマノ バンタム 170M-G

●テーパー: R

アリゲーター技研 スーパースター 60-230 新品未使用

●カーボン含有率(%): 99.9

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大幅値下げ致しました！メーカー:シマノ(SHIMANO)商品名:ワールドシャウラ品番:1652R-31年前くらいに購入し3回程使用し自宅で保管しておりました。特に目立つ傷や使用感はありませんがあくまで中古品になりますので神経質な方はお控え下さい。■チタンフレームSiC ガイド●品番: 1652R-3●全長(m): 1.98●継数(本): 3●仕舞寸法(cm): 130.0●自重(g): 115●先径(mm): 1.9●適合ルアーウェイト(g): 7～28●適合ジグウェイト(g): MAX160●適合ラインナイロン(lb): 12～22●適合ラインPE(号): MAX2.0●グリップ長(mm): 243●適合グリップ: B●テーパー: R●カーボン含有率(%): 99.9

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レガーメ斬76(トルザイトモデル)【shuntaku様用】ティムコ ユーフレックス インファンテ865-4Sage 379 LL Graphite III セージ フライロッドシマノスコーピオン1652R5HLX様専用 ゼナックミュートスアキュラ100HH RGガイドモデル