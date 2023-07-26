お手軽価格で贈りやすい YETI タンドラ35 保冷剤付き その他

YETIのタンドラ35です。お色はホワイトになります。こちらで未使用品を購入しワンシーズン使用しました。大きなダメージは見られません。画像追加出来ますので気になる箇所がございましたらご連絡下さい。
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ポータブル電源 大容量 70000mAh 300W サージ600W 259Wh
おまけでロゴスの倍速凍結保冷剤のXL2つにキャプテンスタッグのソフト保冷剤2つをお付けします。
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Snow Peakのカテゴリをお借りしてます。
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宜しくお願い致します。
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YETI Tundra 35 / サイズ（約）：【外寸】最大幅：53cm / 高さ（フタ含む）：39cm / 奥行き（本体のみ）：39cm 【内寸】底幅：34.5cm / 深さ：（最大）28cm（最小）25cm / 奥行き：27cm
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重量：9.07kg、
Moscokezuru AS2OV asimocrafts 新品 アイボリー
容量：25.4L、
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材質：ポリエチレン/ポリウレタン
200W ソーラーパネル 未使用 ポータブル電源 キャンプや災害対策に
商品の情報
|ブランド
|スノーピーク
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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マキタ充電式保冷温庫CW001GZO
YETIのタンドラ35です。お色はホワイトになります。こちらで未使用品を購入しワンシーズン使用しました。大きなダメージは見られません。画像追加出来ますので気になる箇所がございましたらご連絡下さい。おまけでロゴスの倍速凍結保冷剤のXL2つにキャプテンスタッグのソフト保冷剤2つをお付けします。Snow Peakのカテゴリをお借りしてます。宜しくお願い致します。YETI Tundra 35 / サイズ（約）：【外寸】最大幅：53cm / 高さ（フタ含む）：39cm / 奥行き（本体のみ）：39cm 【内寸】底幅：34.5cm / 深さ：（最大）28cm（最小）25cm / 奥行き：27cm 重量：9.07kg、容量：25.4L、材質：ポリエチレン/ポリウレタン
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|スノーピーク
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし