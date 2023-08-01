売れ筋がひ新作！ 体操 エアートラック エアマット 3/4/5/6M長さ１ｍ タンブリングマット バッテリー/充電器

エアートラック 体操 エアマット タンブリングマット 3/4/5/6M長さ１ｍ幅10/20cm厚 体操転倒マット インフレータブル エアーポンプ付き 家庭用/トレーニング/チアリーディング/テコンドー/水上ヨガ/武道

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【アプリケーションワイド】ジムマット.あなたは体育館の床に膨らませる体操マットを、高性能トレーニングで置くことができます。そして、ホーム、学校、オフィス、ジム、体育館、ウォータースポーツフローティング、公園、ダンスフィットネスクラブ、レジャーセンター、体操競技、プロのトレーニング、レンタル事業にトレーニングマットを運ぶことができます。そして、それは屋内、屋外の使用のための完璧なビーチ、裏庭、草の土地でキャンプを使用することができます。ちょっと火がないか、鋭いものがないことを確認してください。

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【高品質素材】空気トラックマットは両面サンドイッチファブリック（別名ドロップステッチ材料）でできていて、圧力の下で簡単に変形しないで、トレーニングの間、雑音を発生させないで、提供します弾性と耐久性のあるコマーシャルグレードのPVC防水タラリン関節は、曲がった角を滑らかにして、より良い気密性と耐久性を持つために補強されます。

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【携帯に便利である】私たちの膨らませる空気トラックマットの最大の利点は、それが迅速に折り畳み、展開することができます、それはデフレの後にはるかに少ないスペースを取るので、ストレージと輸送は非常に簡単になります経済的なエアマットを使用するハンドルバッグインフレはそして、体操マットのデフレーションは1分未満です。インフレ後数日間圧力を維持できます。

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【より多くの安全性を訓練】Kaiersn エアトラック体操マットは、高強度トレーニングと無料の準備比較対照他のトレーニング装置では、膨張可能な空気転倒マットは、再利用率を改善し着陸するコンテストの転倒のすべてのレベルに適しており、繰り返してトレーニング理想的なトレーニングは、子供と大人のために設定されます。

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【アクセサリー】体操マット.あなたが我々の製品を買うとき、あなたは無料の1×電気空気ポンプ、1つのX修理キット、1つのXハンドル・バッグを得ます。高圧空気ポンプは膨張して、収縮するのが簡単です。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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