人気の新作 美品ネオンサインワイドデニムスラックスアイスブルー44 s デニム/ジーンズ

当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます。

「NEON SIGN Wide denim slacks サイズ44」

ネオンサインの、ワイドデニムスラックス ユーズドインディゴになります。

【ワイドデニムスラックス - ユーズド】 曲線の美をテーマに ボリュームのあるパターンカッティングを施したワイドパンツ フロントのビックタックが特徴 【仕様】 後身頃ベルト( ラバー仕様) ゴムでウエストフォローするので ベルトレスでの着用可 【素材】 12.5oz オリジナルデニム 50年代のヴィンテージ織機を使用し 別注で織り上げたナチュラルな素材 織り上げた後に 特殊な表面加工を加えることで上品な表情に仕上げている しっかりしていますが厚すぎず、1年中着用可能です。

この機会にぜひご検討くださいませ。

■サイズ

44 S〜M

■状態

裾の汚れや細かな使用感ありますが、着用感の少ない良品です。個人保管のため、使用に伴う僅かな着用感やおよごれ、独特の小傷などはリセール商品の特徴として、ご了承いただきまして、ご購入いただけますようお願いいたします。

※ 備考

・あくまでも一度人の手に渡ったお品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

・写真に写っているものが全てとなります。タグなどは付属しません。

・その他フリマサイト、オークションサイトにも出品しております。売れ違いがありますことご容赦ください。

・CtoC取引のため瑕疵を除き購入者都合の返品は対応しかねます。

・コメント応対や発送状況については自己紹介欄をご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネオンサイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

