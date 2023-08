【お年玉セール特価】 DIET BUTCHER LIMITEDUPSIDEDOWNCRUSTPANTS デニム/ジーンズ

下北沢で圧倒的支持を得る古着屋・NOILL(ノイル)とのコラボレーションアイテムです。

リーバイス 150周年 バナー ジーンズ 501 limited W32 L32

世に一つの品です❕

STEALTH STELL'A ステルスステラ スキニーデニムジーンズ ロゴ刺繍



新品 visvim 19AW SOCIAL SCULPTURE 03 W30

ブランドはDIET BUTCHERです!

DSQUARED2 タイディ バイカー ジーンズ デニム D2 44



60s Levis 351N BigE VINTAGE USA製 実寸W92

SIZE : ウエスト - 80cm, 股上 - 27cm, 股下 - 76cm, 裾幅 - 20cm, 渡り - 24cm

Dsquared ディースクエアード ペイント ダメージ 46



【Lee】101-B リアルマッコイ別注 濃紺

定価です

女神織DENIMES NEW ASTREA LSP デニム 30 VIRGO

サイズ感は特に普通でしたが系統が違ったため試着のみです!

【極美品】リーバイス(Levi's)201XX☆バレンシア☆555☆アメリカ製

カラー···ホワイト

桃太郎ジーンズ 0901 ヴィンテージクラシックストレート デニムパンツ



★当時物リーバイス【usa製】501デニムパンツ/'00年製ミレニアムモデル

70's80's90's archive

AMIRI アミリ PAISLEY MA ART PATCH デニム 30インチ

designer's vintage

HARE カットオフデザインデニムパンツ S

martin margiela

★超貴重リペア加工AOJライセンスタグ付きモデル リーバイスLVC 33501

helmut lang

5POCKET FLOCKED DENIM PANTS

jean paul gaultier

未使用 15周年 梅田本店限定企画 グッバイ2013 SAMURAI JEANS

raf simons

【激レア】ヒステリックグラマー×ラモーンズ ストレッチ スキニーデニム 30

masaki matsushima

AUBERGE PHIL MENPU デニム ジーンズ 40

a.f vandevorst

未使用タグ付き!ARTE POVERA ユーズドダメージ加工ペインターパンツ!

glenn martens

ERL CROPPED JEANS / LIGHT BLUE

demna gvasalia

20m 90sリーバイス550 W36 ブラックデニム ジーンズワイドテーパード

ninamounah

新品未使用 ヒステリックグラマー HRLR加工 デニム パンツ

kimhekim

オベリスク デニム メンズ 34インチ

peter do

YAECA 新作 デニム ワイドストレート 13-12W -w33 ヤエカ

diesel archive

LEVI'S 708 セミフレアデニムパンツ ジーンズ 黒タブ 濃紺/U310



MINEDENIM STANDARD STRAIGHT RGD 33 BLACK

our legacy UNUSED / bukht / YAECA / sunsea / nonnative / COMOLI / DIGAWEL / crepuscule / ALLEGE / UNIVERSAL PRODUCTS / visvim / the Sakaki / foot the coacher / hare / hobo / URU / beautiful people / niche / needles / dulcamara / Engineered Garments / badhiya /neon sign / Hender Scheme / Edwina Horl / ethosens / whowhat / kolor / sacai / A.P.C. / UNDERCOVER / LAD MUSICIAN /yohji yamamoto /carven / auralee / yoke / jieda / umit benan / maison martin margiela / john lawrence sullivan / littlebig

SUPPLIER SNAKE DENIM / サプライヤー スネーク デニム

namacheko masu ttt_msw ttt msw stefan cooke wales bonner ernest w. baker dairiku

❤️❤️【大きいサイズ】TRUSSARDI JEANS

y/project

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 新品、未使用

下北沢で圧倒的支持を得る古着屋・NOILL(ノイル)とのコラボレーションアイテムです。世に一つの品です❕ブランドはDIET BUTCHERです!SIZE : ウエスト - 80cm, 股上 - 27cm, 股下 - 76cm, 裾幅 - 20cm, 渡り - 24cm定価ですサイズ感は特に普通でしたが系統が違ったため試着のみです!カラー···ホワイト70's80's90's archivedesigner's vintagemartin margielahelmut langjean paul gaultierraf simonsmasaki matsushimaa.f vandevorstglenn martensdemna gvasalianinamounahkimhekimpeter dodiesel archive our legacy UNUSED / bukht / YAECA / sunsea / nonnative / COMOLI / DIGAWEL / crepuscule / ALLEGE / UNIVERSAL PRODUCTS / visvim / the Sakaki / foot the coacher / hare / hobo / URU / beautiful people / niche / needles / dulcamara / Engineered Garments / badhiya /neon sign / Hender Scheme / Edwina Horl / ethosens / whowhat / kolor / sacai / A.P.C. / UNDERCOVER / LAD MUSICIAN /yohji yamamoto /carven / auralee / yoke / jieda / umit benan / maison martin margiela / john lawrence sullivan / littlebig namacheko masu ttt_msw ttt msw stefan cooke wales bonner ernest w. baker dairikuy/project

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 新品、未使用

リーバイス 201xx 米国製 バレンシア 555 1999年製 デニム90s OLD 超極太 ワイド デニム カーゴ バギーパンツ 刺繍 アニマルパッチワークデニムLevis silverTab リーバイス シルバータブ