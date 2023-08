ご覧いただきありがとうございます。

プロフィールを一読なさってから質問などのコメントお願い致しますm(*_ _)m

【ブランド⠀】NIKE ナイキ

【サイズ⠀】27.5cm

【カラー⠀】ホワイト × パープル

【付属品⠀】無し

【状態 】未使用品です。購入後シューズクローゼットにて保管。一度も履いていません。

外国製造品のため初期症状の傷など気になる方や神経質な方は実店舗にて購入をおすすめします。

検品は素人による判断ですので、見落としの傷や汚れがある場合もございます。一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解の上でご購入頂きますようお願い致します。

ブランド品につきすり替え防止の為、返品はお受けできませんのでご了承ください。

お値引は致しかねます。

こちらのお品物は予告無く出品を取り下げることもございます。ご了承ください。

DM7901-500

dm7901-500

NIKE

ナイキ

靴

シューズ

ブランド

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

