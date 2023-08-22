【高い素材】 maruni マルニ ダイニングテーブル 天然木 リビング ダイニングテーブル

マルニ maruni ダイニングテーブル リビング 天然木

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商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マルニ maruni ダイニングテーブル リビング 天然木サイズ(約) 【サイズ】幅1020×奥540高さ390状態 中古品になります。使用や経年により、全体的に細かい傷や汚れがあります。グラつき等は無く、まだまだ使用できる商品かと思います。画像をよくご確認の上、購入お願いいたします。北海道、沖縄県、離島の場合には別途送料を頂きます。一度コメントをお願い致します。

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