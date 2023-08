【25％OFF】 福大大濠　バスケ　チームウェア バスケットボール

福大大濠

2007年に購入しました福大大濠バスケ部のチームウェアです。

左右の脇のところに田中国明前監督及び久保田選手等にサインを書いてもらいました。

使用していたのでかなり薄くなっています。

自宅保管のため、神経質な方、ご購入お控え下さい。

値下げしました!

最終値下げです。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

