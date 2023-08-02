格安販売中 PartsMuseumアクリルビーズ・リボン・マンゴーラッシー・4個175円 各種パーツ

‼️即購入不可・プロフ必読‼️

☆紫陽花・ぐで猫・ジャンピング猫・カタツムリ・雨傘・キーホルダー☆No.505



✨資材✨すりガラス風アクリル4弁フラワー

【販売方法】

★21★ソーティング有 スイスブルー トパーズ ルース 11.020ct

⚠️購入希望商品の数を各出品ページでコメント

riratan3_様専用 華咲くデコレーションパーツ

⚠️即購入不可・各商品ページでコメント

パライバトルマリン ルース ソーティング付

✅商品代金+送料(一律２５０円)

AAAランク アクリル、ガラスstone set

✅パーツは何点ご購入頂いても送料２５０円のみ

超激レア‼︎ 赤龍紋 財神天珠

✅送料除き商品代金３５００円以上送料半額

ロコ様専用

✅送料除き商品代金５０００円以上送料無料

ヌヌ様専用



けい様♡天然石チャーム

【割引】

0930●貴重な極小！天然あこや本真珠35㎝連×3連●約3～3.5㎜珠

✅以下の割引対象の方は自己申請(コメント)

5.6カラット 希少 ピンクファイヤークォーツ ルース @9

✅フォロワー割引(1回の買い物につき30円)

天然石チャーム(5/3まで) ブルーオパール ムーン

✅リピーター割引(1回の買い物につき60円)

【天然】タイチンクオーツ ルース 14.6g

(2回目の買い物のフォロワー様はリピーター割引)

天然石 高品質パーツのチャーム 再販



BB様 ご専用ページ

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ダイヤモンドルース 1.039ct J VVS-2 GOOD 蛍光性NONE



N・ターコイズ レア高品質 トルコ石 天然石 pt8s4c

【商品カテゴリー】

シトリン24.5ct

ビーズ-アクリルビーズ

【USA産 Special Quality】レッドベリル ルース



⭐︎【天然】タイチンクオーツ 丸玉 11.5mm

【商品名称】

0.850ct ファイアオパール メキシコ産 ルース 裸石 ジュエリー 天然

アクリルビーズ・ちゅるんちゅるんリボン

6.ネオンカラー ミニミニカット 刻印 革タグ 35枚

クリームマンゴーラッシー・1セット4個入り

ようこさま No.13 引退セール 手染めビーズグラデーションセット



ハミングஐオーダーお時間いただきます様専用

【商品価額】

ぐで猫 いい湯だにゃんこ 茶トラ No.387

商品代金１７５円+送料２５０円

クイーンコンクシェル 薔薇 12ミリ 8個 b-539



⭐︎【天然】シトリン ルース 12.8g

【商品番号】

彫刻ビーズとフラワー&天然石じゃらチャーム

AB-R03

18金 1mmワイヤー 18cm カット売り K18丸線材日本製ハンドメイド素材



ロラライハリス刺繍

【商品詳細情報】

三眼天珠

・数量:1セット4個入り

輝くネオン遊色がフラッシュする天然ブラックオパールルース0.66ct

・サイズ:約30mm

【天然】タイチンクオーツ ルース 18.8mm

・材質:アクリル

グリーンフローライト丸玉 ＆ハーキマー２点で



やまやま様専用 752 ドライフラワーミニパーツ ぽろぴろ素材キャンドル

【在庫数】

⭐︎【天然】ゴールド ルチル クオーツ 丸玉 19mm

▶︎０セット(１セット4個入り)

にこねこ様専用です ※6月24日までお取り置きもできますᵕ̈*



12.3g 天然無処理 ラリマー ルース

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【No.2135-4】♦︎高品質♦︎スペシャル特価！♦︎BIG♦︎K22&ブルートパーズ



【3cm丸型×80枚】ヌメ革ナチュラル◎革タグ

【ご注意】

専用レジン液 シエル30本

⚠ ︎写真のサイズは1cm単位です。

オーガンジー リボン 7/8 5/8 プルボー

⚠微々な汚れ、多少の歪み、色ムラ、サイズ誤差などの商品が含まれている場合があります。

オーストリッチ革 ダチョウ 駝鳥 黒

⚠発送日はプロフでご確認お願い致します。

ムーンストーン ルース ラウンド カボション 10ピース

⚠不明な点がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。

月に花様専用ページ★m5285m5268m5286m5270



464リボンすくい

#PartsMuseumビーズ

[潜在能力を引き出し、インスピレーションを高める] 天然レインボームーンストーン

#PartsMuseumアクリルビーズ

ちりめん細工 ひろ様専用ページ

#PartsMuseumリボンビーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

‼️即購入不可・プロフ必読‼️【販売方法】 ⚠️購入希望商品の数を各出品ページでコメント ⚠️即購入不可・各商品ページでコメント ✅商品代金+送料(一律２５０円) ✅パーツは何点ご購入頂いても送料２５０円のみ ✅送料除き商品代金３５００円以上送料半額 ✅送料除き商品代金５０００円以上送料無料【割引】 ✅以下の割引対象の方は自己申請(コメント) ✅フォロワー割引(1回の買い物につき30円) ✅リピーター割引(1回の買い物につき60円) (2回目の買い物のフォロワー様はリピーター割引)✂︎--------------✂︎--------------✂︎--------------✂︎【商品カテゴリー】 ビーズ-アクリルビーズ【商品名称】 アクリルビーズ・ちゅるんちゅるんリボン クリームマンゴーラッシー・1セット4個入り【商品価額】 商品代金１７５円+送料２５０円【商品番号】 AB-R03【商品詳細情報】 ・数量:1セット4個入り ・サイズ:約30mm ・材質:アクリル【在庫数】▶︎０セット(１セット4個入り)✂︎--------------✂︎--------------✂︎--------------✂︎【ご注意】⚠ ︎写真のサイズは1cm単位です。⚠微々な汚れ、多少の歪み、色ムラ、サイズ誤差などの商品が含まれている場合があります。⚠発送日はプロフでご確認お願い致します。⚠不明な点がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。#PartsMuseumビーズ#PartsMuseumアクリルビーズ#PartsMuseumリボンビーズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★251★ソーティング有 天然 ボルダーオパール ルース 1.588ct【ハートのレース調】カラフル革タグ◎12枚Aタンザナイト 3.2ct ルース60屋久杉 7枚指定