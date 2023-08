ご覧頂き誠にありがとうございます。

ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】ネイビー × 濃いイエロー になります。襟元 Vネック前面MICHIGANWOLVERINESカレッジロゴESTABLISHED 1817右腕Michigan左袖カレッジロゴ 文字入り後襟元カレッジロゴ前面 MICHIGANの文字は文字ワッペンその他 全て刺繍襟 袖 裾 濃いイエロー→ミシガン大学 スポーツチーム ウルバリーズのチームスウェットになります。【サイズ】size:L着丈:68cm身幅:63cm肩幅:57cm袖丈:60.5cm実寸 L~XL 程のサイズ感横幅 肩周り 袖幅など全体的にゆったり大きめのサイズ感です。【素材・etc.】ポリエステル 55% 綿 45%厚すぎず薄すぎずの生地裏起毛Lee SPORT中国製90s~00s【状態】状態ランク:B状態ランク付けS 未使用品A ダメージや使用感が少ないB 使用感があるC 使用感があり若干のダメージがあるD 使用感があり多少ダメージがあるE 古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】人気銘柄 ミシガン大学 スポーツチームの古着 スウェットになります。NIKEのダンクのカラーリングに使用されたり、影響力のある大学です。Lee 90s~00s ゆったり大きめのサイズ感の古着らしい1着になります。よろしくお願い致します。--------------------------University of Michigan-米国ミシガン州立の研究型総合大学。1819年創設。パブリック・アイビーと称される米国有数の名門大学の一つ。各種スポーツにおいて全米有数の強豪校。カレッジカラー トウモロコシ色 × 紺チーム名 ウルヴァリンズ#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#プルオーバーの古着 #スウェットの古着#カレッジものの古着#年代ものの古着 #スポーツチームものの古着↑重ね重ねよろしくお願い致します。

Supreme intarsia blackアミパリス ニット プルオーバー【LOOPWHEELER for LOWERCASE】モックネックスウェットウエアハウス Lot403スエット ダークネイビーハードロックカフェ80'sHanesラグランボディサイズXXL白カーハート スウェット トレーナー【スウェット santa fe サンタフェ 刺繍 太アーム 個性派 古着】apple 90s ロゴスウェット Vintageadidas broken sweat 3 STRIPES OSTUSSY/ストゥーシー トップス/ハーフジップ スウェット ロゴ刺繍