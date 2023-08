【国内配送】 SOULPOWER ソルパワ タオル タオルマフラー グッズ ゴスペラーズ ミュージシャン

ゴスペラーズ・ソルパワグッズ多数出品中!

まとめ買いでお値下げ可能◎

SOUL POWER TOKYO NANIWA SUMMIT

グッズ タオルマフラー

6点セット

バラ売りご希望の場合、商品によっては可能ですのでお問い合わせください。

新品未開封品ですので詳しい検品はできておりませんが、購入からかなり年数が経っているものもございますので、外から見ても汚れがあるものもあります。

あくまで素人の自宅保管であることをご了承の上でご検討頂きますようお願いします。

再利用の箱・封筒等を使用した簡易包装で発送させて頂きます。

小さく折りたたみ圧縮しての梱包となりますのでご了承ください。

コメント逃げ、購入意思の有無をご提示頂けない「検討します」のみのご返信があった場合、即ブロックいたします。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ゴスペラーズ Gospellers 村上てつや 黒沢薫 酒井雄二 北山陽一 安岡優

マーチン Skoop On Somebody スク ダンス☆マン CHEMISTRY 川畑要

ライブ コンサート 坂ツアー ライブグッズ ツアーグッズ コングッズ メンプロ タオル フェイスタオル Tシャツ ハモ騒動 G15 G20 FOR FIVE

グッズ種類...タオル/ハンカチ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

