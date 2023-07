ご覧頂きありがとうございます♪

【ELIN/エリン】《STUDIOUS別注》タンクロングブラウス



Rideaux en linレース&ピンタック&手刺繍 シルク スモックブラウス

◆HAUNT購入【LUMAIRE】5部袖 Tシャツ型ブラウスです★

美品♡21SS アナイ ブラウス 定価30,800円 日本製 黒 ラッフル 通勤



美品 LOUIS VUITTON モノグラムレース カシュクールブラウス 34

◆ポーランド製

ドゥロワー drawer フクレジャカード ブラウス



極美品♪マーガレットハウエル ドット柄 リネンブラウス 半袖シャツ 麻 日本製

◆ブランド 型名:SHORT SLEEVE THE SHIRT

セリーヌ ノースリーブフリルシャツ パステルピンク 36



MAGALI マガリ コットンリネンボーダー・プルオーバー/ブラックストライプ

◆カラー:VIRMILION RED

ミナペルホネン symphony ブラウス ゆったり ハンドメイド リネン混

/大変に発色の良いレッドで目を引くカラーです。

toogood トゥーグッド 22ss シャツ ワンピース カットソー M

/画像よりも朱赤よりで鮮やかながらも上品な色目です。

マーガレットハウエル ラージチェック リネンシャツ 麻100% 5分袖 サイズ2



ドゥロワー シルクブラウス

◆綿 100%

ヨーコチャンパールトップス

/しなやかさ&張り感を持ち併せた上質な素材感です

2023SS 新品タグ付【ENFOLD】CAPE-COLLAR PULLOVER



デイジー刺繍ニットタンク♥️新作新品✨LILY BROWN×MARY QUANT

◆34サイズ(インポートサイズ)日本人女性7~9号前後です

snidel オーガンシースルーハーフスリーブラウス



yori shirocon ループ刺繍セーラーブラウス 36

◆肩幅 64cm /袖丈26.5cm /身幅 55cm /着丈 60cm

開襟シャツ 新品、未使用



福寿草様限定!45アールピーエム ブラウス

◆クルーネックの程よい開き具合♪

ころころ様 フォクシーニューヨーク ブラウス フリージア 白 40



MEER. GOURD SLEEVELESS BLOUSE /CRM

◆ドルマンスリーブ

ROUNDED FLAT COLLAR SHIR



トゥモローランド ブラウス

◆袖口を1~2折りするとパフッとなり可愛いです♪

ステラマッカートニー 半袖シアーレースシャツ新品 DRAWERドゥロワー好きな方



ラブレス トップス

◆LEMAIRE定番の、Tシャツ型のリラックス感×洗練モードさの絶妙なバランスのプルオーバーです★

SNIDEL スナイデル シアーボウタイペプラムニットプルオーバー



ME COUTURE ブライトリボンタイブラウス ブラック

◆モデルの渡辺佳子さんが私服で愛用され素敵にコーデされていたのを見て購入しました。

即購入いただけます☆バックティアードふんわり立体袖パールチュニック☆サイズM



ジェラートピケ★完売レア!フルーツモチーフシャツピーチアロハシャツ

◆HAUNTスタッフさんもデニムと合わせて素敵に着用されていました。

junior high summer uniform all set M/L



ROPE ロペ 【エディター三尋木奈保さんコラボ】ラッフルブラウス 新品未使用

※税込み 44,172円で購入しました。

【Ameri VINTAGE】RHOMBUS PEARL BUSTIER

未着用、新品のまま大切に保管していました。

極美品✨ エブール 鹿の子シャツ オーバーサイズ ドロップショルダー

傷や汚れなど無しのとても綺麗な状態です。

OHGA POWAN ブラウス ブラック



専用です【alors paris アロー EVA エヴァ】

◆とても可愛いカラーなのですが当方には年齢的に可愛くなり過ぎてしまう為、迷った挙句、新品のうちに整理出品致します。

KEITAMARUYAMA×AMERI WIDE SHIRT



山と道 ULシャツ(ウィメンズ)

素材...コットン

3232✥ 美品 プリーツプリーズ イッセイミヤケ ハイネック ブラウス ✥3

カラー...レッド

【美品】アドーア バスケットエンブロイダイリーブラウス

袖丈...半袖

極美品✨定価8万 神崎恵さん着用 ドゥロワー シルクボウタイノースリーブブラウス

柄・デザイン...無地

渡辺佳子さん着用★新品タグあり◆UMAIRE◆Tシャツ型ブラウス★元値4.4万

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルメール 商品の状態 新品、未使用

