超美品の PORTER×ATMOS×岩合光昭 トリプルコラボバッグ ショルダーバッグ

動物写真家・岩合光昭氏を迎えてのATMOSとのコラボレーションアイテム、PORTER（ポーター）のPORTER × atmos MITSUAKI IWAGO DRUM BAG。

今日だけ限界値下げ！ スティングレイ エイ革 ショルダーバッグ

小ぶりなサイズで使い勝手の良い2WAYドラムバッグでペットボトルなどを再利用して作られた環境保護素材『REPET』を使った生地。

1999FW MIU MIU archive hand bag



BRIEFING 20TH ANNIVERSARY TOTE SM CRAZY

サイズ(cm)

COACH コーチ F54759 トートバッグ ショルダーバッグ

おおよそH16×W34×D16

23ss Supreme Woven Shoulder Bag 黒 ①



kaptainsunshine arts&craftsコラボ2wayバッグ

ゼブラ柄

【美品】X LARGE × FR2 purple ショルダーバッグ



最終セール！ ワンショルダー カーハート メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ

数回のみの使用ですが、一部スナップボタンに経年変化による傷みがみられます。

0425様専用

その他、私感では特筆すべきダメージはありません。

値下げ希望大歓迎！PORTER ポーター ショルダーバッグ

中古品として御理解ある方のみ入札をお願い致します。

PORTER限定 迷彩ドキュメントケース



ニュースペーパーバッグ 古着

ショルダーの紐は取り外し可能でボストンタイプと2way

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

動物写真家・岩合光昭氏を迎えてのATMOSとのコラボレーションアイテム、PORTER（ポーター）のPORTER × atmos MITSUAKI IWAGO DRUM BAG。小ぶりなサイズで使い勝手の良い2WAYドラムバッグでペットボトルなどを再利用して作られた環境保護素材『REPET』を使った生地。サイズ(cm)おおよそH16×W34×D16ゼブラ柄数回のみの使用ですが、一部スナップボタンに経年変化による傷みがみられます。その他、私感では特筆すべきダメージはありません。中古品として御理解ある方のみ入札をお願い致します。ショルダーの紐は取り外し可能でボストンタイプと2way

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

Polaroid SX70 専用ケースダブルス DOUBLES 3way/本革/ビジネス/斜め掛けショルダー/リュックPARADA 肩掛け ショルダーバッグ ハンドバッグ