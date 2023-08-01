【本日特価】 美顔器 RFEMS 微電流 LED搭載 1台多役 4種類モード 3段階レベル 美容機器

【昇級改良版】 RF美顔器はアップグレードされました。この製品の機能は超音波クリーニング、電気パルス導入技術、EMS微弱電流とRF無線周波数機能を一体化した総合機能であり、LEDレッドライト、ブルーライトを組み合わせています。お客様は、肌の状態やニーズに応じて、モードを選択して使用できます。

YA-MAN(ヤーマン) RF美顔器 M20

【4種類モード・3段階レベル調節】①CLEANモード：超音波クリーニング、プラスイオン導出。②MOISTモード：、電気パルス導入マイナスイオン導入。③EMSモード：EMS微弱電流、顔を引き締める。④RFモード：RF多極無線周波数、RFで肌を目覚めさせる。強さレベルも3段階から選んで設定できるので、お好みの感触、初使用時、低いランクから試すことを推奨します。

YA-MAN RF美顔器フォトプラスEX

【18K金RFインポートヘッド・5分タイマー】インポートヘッドは18K金メッキが施されております。肌にやさしくアレルギーを防ぐ。ゴールドの性質が安定して腐食に強く、肌のアレルギーを防ぐ.インポートヘッドを硬いものと接触させないでください。破損の原因になります。各モードを5分間継続すると、レベルランプが5-10秒ちらつき、5分間操作なしの場合は、自動的に電源が切れます。

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【USB充電・お持ち便利】vimaydo RF美顔器 付属のUSBケーブルを使って、USB用ACアダプターに接続すれば、場所を取らずどこでも充電ができます。二つの充電方法：①充電ケーブルを製品本体の充電ポートに接続します。②本体を充電ベースに設置します、充電ケーブルをベースの充電ポートに接続します。電池の取り替えも要らない、コンパクトで持ち運びやすく、お宅だけでなく、旅行先や出張先、更に海外でも手軽にスキンケアできます。

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【RF美顔器セット内容】ギフト包装で、母や友達やプレゼントも最適です。 セット内容：①RF美顔器×1、②クリーニングクロス×1、③日本語取明書×1、④充電ケーブル×1、⑤專用收納箱×1、⑥專用收納袋×1、⑦重要なヒント

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※こちらの商品は新品未開封の為

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宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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