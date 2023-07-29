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【お買い得！】 DEADSTOCK pendleton board shirt シャツ

商品の説明

ペンドルトンのウールシャツになります。
【美品】AVIREX　ワンポイント刺繍ロゴ　開襟　アロハ　半袖シャツ　2XL
かなり良い配色です。
80s ロングチャイナシャツ

【即完売】keboz ベールボールシャツ
カラー　グリーン　グレー
90s BANANA REPUBLIC オンブレチェック　レーヨンシャツ　L相当
サイズ　M
【VINTAGE】程度◎ スウェーデン軍 1940’s プルオーバー メタル
着丈：79
シュプリーム Supreme Mesh Strip Footbalフットボール
身幅：58
極美品 APC 長袖シャツ ブルー リネン調 オーガニックコットン L位
肩幅：50
希少 vintage 70s 大判ドット 赤紺色 ナイロン デザイン 柄シャツ
袖丈：59
WACKOMARIA 晴雨緊縛図アロハシャツ

【即完売品】WAKO MARIA アロハシャツ　東京天国　プリント　M 希少　白
状態　デッドストックなので極美品
dior homme オブリーク シルクツイルシャツ

【美品・希少】PORTER CLASSICポータークラシック 長袖シャツ 麻　L
よろしくお願い致します。
COMOLI 新型コモリシャツ(U03-02001)

ヨウジヤマモト プールオム 　ウールシャツジャケット
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桃太郎ジーンズ☆ツイルストライプシャツ☆XL

商品の情報

商品のサイズM
ブランドペンドルトン
商品の状態未使用に近い

山と道　Merino Shirt Blue Stone メンズXL

DRIES VAN NOTEN 19AW 長袖タイダイシャツ ロングカラー

Vivienne Westwood MAN チェリー柄シャツ

oasisマンチェスターシティ95〜97ユニフォーム
ペンドルトンのウールシャツになります。かなり良い配色です。カラー　グリーン　グレーサイズ　M着丈：79身幅：58肩幅：50袖丈：59状態　デッドストックなので極美品よろしくお願い致します。unused son of the cheese ssz beams comfortable reason vainl archive black weirdos kaptain sunshine auralee 1ldk

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商品のサイズM
ブランドペンドルトン
商品の状態未使用に近い

【お買い得！】 DEADSTOCK pendleton board shirt シャツ

30分钟前

【お買い得！】 DEADSTOCK pendleton board shirt シャツ

¥15,000 ¥12,750

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3cd5dad

 1926

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コメント (6)

3cd5dad
【お買い得！】 DEADSTOCK pendleton board shirt シャツ 【お買い得！】 DEADSTOCK pendleton board shirt シャツ

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