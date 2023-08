カラー···ブラック

贅沢にcsfの大戦モデルに使われるデニムをアッパーに採用されています。

サイドのラインに白タブに使われる素材を、またヒールはリフレクターとセルビッジが使われています。

シューレースも無地の他に2種類付属。

レザーインソールもありますので、履き心地は抜群です。

箱にも付属品にも全てに拘りの見える素晴らしいスニーカーです。

サイズ:US9(27㎝)

1〜2回着用しましたが、コンディション全く問題なく美品です。

ツーフェイス

twoface

コナーズ

ワンピースオブロック

あくまでも中古品になりますので、新品同様をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。

写真を見て頂いてご理解いただける方よろしくお願いします。

カラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐SHOE(S)MILEシュースマイルスニーカー贅沢にcsfの大戦モデルに使われるデニムをアッパーに採用されています。サイドのラインに白タブに使われる素材を、またヒールはリフレクターとセルビッジが使われています。シューレースも無地の他に2種類付属。レザーインソールもありますので、履き心地は抜群です。箱にも付属品にも全てに拘りの見える素晴らしいスニーカーです。サイズ:US9(27㎝)1〜2回着用しましたが、コンディション全く問題なく美品です。ツーフェイスtwofaceコナーズワンピースオブロックあくまでも中古品になりますので、新品同様をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。写真を見て頂いてご理解いただける方よろしくお願いします。

